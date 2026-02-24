Chi è Alessandro Donadei il compagno fidanzato futuro marito di Mara Sattei cantante Sanremo 2026

Alessandro Donadei è il compagno di Mara Sattei, cantante in gara a Sanremo 2026. La loro relazione si è fatta notare durante le prove del festival, dove sono stati visti spesso insieme. Donadei lavora come imprenditore nel settore della moda, gestendo un negozio nel centro di Milano. La coppia ha confermato di vivere un momento felice e di sostenersi a vicenda nel percorso artistico. La loro storia continua a suscitare curiosità tra i fan.

. Alessandro Donadei è il compagno (fidanzato, futuro marito) di Mara Sattei, cantante in gara al Festival di Sanremo 2026. Durante la festa per i suoi 30 anni, la cantautrice romana, all’anagrafe Sara Mattei, ha infatti ricevuto una proposta di matrimonio dal fidanzato, il produttore musicale Alessandro Donadei. Mentre lei spegneva le candeline, lui si è inginocchiato, suscitando così le sue lacrime di gioia e un deciso “sì”. Nel locale di Milano erano presenti anche gli amici e i familiari, incluso il fratello di Sattei, il produttore thasup, che ha condiviso sui social la lieta notizia. 🔗 Leggi su Tpi.it

Chi è Mara Sattei, la cantante in gara al Festival di Sanremo 2026Mara Sattei ha deciso di partecipare al Festival di Sanremo 2026, motivata dalla voglia di mostrare il suo nuovo singolo agli spettatori italiani.

Chi è Mara Sattei, la canzone a Sanremo 2026, la vita privata dal fidanzato alla proposta di matrimonio, la carriera e i brani più famosiMara Sattei ha ricevuto una proposta di matrimonio dal fidanzato Alessandro Donadei nel giorno del suo 30esimo compleanno, mentre si preparava a salire sul palco di Sanremo 2026 con la canzone “Le cose che non sai di me”.

