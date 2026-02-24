Chi è Mara Sattei la cantante in gara al Festival di Sanremo 2026

Mara Sattei ha deciso di partecipare al Festival di Sanremo 2026, motivata dalla voglia di mostrare il suo nuovo singolo agli spettatori italiani. La cantante ha scelto di portare sul palco una canzone scritta in collaborazione con artisti noti, puntando a conquistare il pubblico con un sound fresco e originale. La sua presenza si è fatta notare anche per la scelta di un look particolare durante le prime prove. La gara si avvicina, e Mara si prepara a salire sul palco.

. Mara Sattei è una delle cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026. Porta il brano Le cose che non sai di me. Ma chi è Mara Sattei? Qual è la carriera e la vita privata? Le canzoni e il fidanzato? Ecco tutte le informazioni. Mara Sattei — nome d’arte di Sara Mattei — è una delle artiste italiane più riconoscibili del panorama pop contemporaneo. Nata nel 1995 a Fiumicino (Roma) in una famiglia di musicisti, ha costruito la sua carriera tra successi mainstream, collaborazioni importanti e una voce autentica che spazia tra pop, urban e introspezione melodica. 🔗 Leggi su Tpi.it

Sanremo 2026, Mara Sattei in gara con Le cose che non sai di meMara Sattei si prepara a tornare al Festival di Sanremo 2026 con il brano Le cose che non sai di me, dopo il debutto nel 2023 con Duemilaminuti.

CHI SONO I 30 CANTANTI BIG PARTECIPANTI DEL FESTIVAL DI SANREMO 2026

Di seguito trovate l'ordine di uscita dei cantanti in gara nella prima serata di Sanremo 2026, ordine che è stato appena comunicato in conferenza stampa: Ditonellapiaga Michele Bravi Sayf Mara Sattei Dargen D'Amico Arisa Luchè Tommaso Paradiso Elettra L - facebook.com facebook

Ditonellapiaga, Michele Bravi, Sayf, Mara Sattei, Dargen D'amico, Arisa, Luchè, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Patty Pravo, Samurai Jay, Raf, J-Ax, Fulminacci, Levante, Fedez Masini, Ermal Meta, Serena Brancale, Nayt, Malika Ayane, Eddie Broc x.com