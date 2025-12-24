Natale e Capodanno a gonfie vele I ristoranti brindano con il pienone

Durante le festività natalizie e di Capodanno, molti ristoranti registrano un incremento di prenotazioni, offrendo un'alternativa alle tradizionali celebrazioni casalinghe. La scelta di festeggiare fuori casa si traduce in un pienone di clienti, come nel caso di

Non solo a casa. C'è anche chi sceglie di festeggiare il Natale al ristorante. "Abbiamo chiuso le prenotazioni per il pranzo del 25 dicembre già da un mese – esordisce Marina Piantoni, responsabile di sala de 'Le Borgianelle' a San Severino (titolare e cuoca è la madre Francesca Schiavoni) – perché siamo pieni. Arriveranno soprattutto famiglie del territorio. Prima delle feste invece abbiamo lavorato tanto con le cene aziendali e le rimpatriate tra amici. In menu, tagliere con salumi di nostra produzione, a chilometro zero, cappelletti in brodo, lesso e cicoria, vincisgrassi marchigiani e il classico arrosto; insomma, portiamo avanti le tradizioni delle nonne.

