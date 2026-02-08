Che fine ha fatto la band Formula 3? Chi sono i componenti oggi la loro storia e chi c’era prima

La band Formula 3 ha fatto parlare di sé per anni, ma oggi si sa poco dei suoi componenti. La formazione originale, attiva tra il 1969 e il 1973 e poi di nuovo tra il 1990 e il 1993, era composta da Tony Cicco, Alberto Radius e Gabriele Lorenzi. Dopo tutto questo tempo, molti si chiedono cosa siano diventati e chi c’è ora nella band.

La formazione originale della Formula 3, dal 1969 al 1973 e dal 1990 al 1993, era composta da Tony Cicco, Alberto Radius e Gabriele Lorenzi. Il gruppo si è riunito dal 2001 al 2013 con Ciro Di Di Bito (alle tastiere) Tony Cicco e Alberto Radius. La band Formula 3 è stata fondata nel 1969, originariamente composta da Alberto Radius (chitarre e voce), Tony Cicco (batteria e voce) e Gabriele Lorenzi (tastiere e voce). Fu l’unico gruppo, insieme ai Dik Dik, ad aver accompagnato dal vivo, in una esibizione televisiva del 1969, Lucio Battisti, che scrisse e produsse per loro numerosi brani. “ Abbiamo avuto la grande fortuna, noi la consideriamo un avvenimento storico, che gli unici 20 concerti fatti da Lucio li abbiamo fatti insieme, con i mezzi di allora, visto che non c’erano tutte queste strumentazioni di oggi, però c’era una grande energia, una grande vitalità, un grande successo, e quindi siamo passati alla storia anche per questo ”, hanno ricordato Radius e Cicco, intervistati da Spaghettitaliani. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

