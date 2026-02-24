Champions Playoff Ritorno diretta Sky Inter - Bodo Glimt e Atalanta - Dortmund

La partita tra Inter e Bodo Glimt si è conclusa con l’Inter che ha conquistato la qualificazione, a causa di una vittoria di misura nel match di ritorno. La squadra nerazzurra ha mostrato determinazione e ha sfruttato al meglio le occasioni create, assicurandosi il passaggio del turno. La sfida tra Atalanta e Dortmund ha invece riscosso grande attenzione, con entrambe le squadre che cercano di avanzare nella competizione. Le gare proseguono con intensità e suspence.

Juventus, Atalanta e Inter con le spalle al muro: il calcio italiano vive due giorni da incubo in Champions League, ma la storia non è ancora finita. I playoff sono il last chance saloon, e 90 minuti in casa possono ribaltare tutto. Il cuore c'è, la voglia c'è — ora serve il miracolo.? Inter, Juventus, Atalanta si giocano tutto: martedì l'Inter tenta la rimonta con il BodoGlimt, mercoledì l'Atalanta contro il Borussia Dortmund e la Juventus contro il Galatasaray. Dentro o fuori, senza margine d'errore, davanti ai propri tifosi. Questi sono i momenti per cui si ama il calcio.