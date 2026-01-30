Questa mattina a Nyon sono stati sorteggiati gli spareggi per i playoff della Champions League 202526. La Juventus affronterà il Galatasaray, l’Inter se la vedrà con il Bodo Glimt, mentre il Borussia Dortmund sfiderà l’Atalanta. Le gare si giocheranno tra fine agosto e inizio settembre, decidendo chi accederà alla fase a gironi.

Maignan Milan, si viaggia spediti verso la firma, poi Loftus-Cheek: tre rinnovi nel mirino dei rossoneri. Mentre Modric. Calciomercato Juve, quella clamorosa idea dei bianconeri può trasformarsi in realtà? Ecco la situazione Maignan Milan, si viaggia spediti verso la firma, poi Loftus-Cheek: tre rinnovi nel mirino dei rossoneri. Mentre Modric. Calciomercato Juve, quella clamorosa idea dei bianconeri può trasformarsi in realtà? Ecco la situazione Conte e quei tanti indizi che ormai fanno una prova: re in patria, Cenerentola in Europa. Il fallimento del Napoli è un fastidioso Deja-Vu Goretzka lascia il Bayern Monaco a parametro zero! Annuncio del ds Freund, ecco quale sarà il suo futuro Esonero De Zerbi, clamoroso cambio in panchina per i francesi? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, inserimento per Alphadjo Cissè! Ecco la strategia a sorpresa di Tare Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Juventus, Spalletti cambia i bianconeri! Da Napoli a Napoli, il tecnico si prende una rivincita – VIDEO Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: «Mourinho? In un primo periodo ci siamo detti qualcosa, più lui di me, su questo aspetto vince sempre lui. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Sorteggi playoff Champions League: Juve Galatasaray, Inter Bodo Glimt e Borussia Dortmund Atalanta

Approfondimenti su Champions League

Le squadre italiane si preparano a lottare nei playoff di Champions League.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

LIVE REACTION SORTEGGIO PLAYOFF CHAMPIONS 25/26: DESTINI INCROCIATI!

Ultime notizie su Champions League

Argomenti discussi: Champions League: venerdì i sorteggi playoff per Inter, Juventus e Atalanta; Spareggi Champions: dove vedere il sorteggio; Tutto sul sorteggio dei playoff di Champions: quando si svolge, come funziona e dove vederlo; La guida al sorteggio dei playoff di Champions.

Sorteggi Champions League diretta: le avversarie di Inter, Juve e Atalanta ai playoffDa Nyon le tre italiane rimaste scopriranno le loro avversarie nel prossimo turno: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Sorteggi Champions League, le avversarie ai playoff di Inter, Juventus e Atalanta. Orario e dove vederli in tvSi chiude la fase campionato della Champions League, con 3 italiane su 4 qualificate ai playoff. Avanzano nella competizione Inter, Juventus e Atalanta, mentre si ferma il Napoli (eliminato ... leggo.it

Oggi ci sono i sorteggi per gli spareggi di Champions League x.com

Chi vincerà la Champions League L’algoritmo parla chiaro: c’è solo un’italiana in corsa! - facebook.com facebook