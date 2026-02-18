LIVE Novara-Scandicci 2-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | grande equilibrio nel quarto set

Il match tra Novara e Scandicci si è concluso con la vittoria della squadra di casa per 2-1, a causa di un set decisivo molto combattuto. La partita è stata molto equilibrata, soprattutto nel quarto set, quando le due squadre si sono scambiate punti a ritmo serrato. Al momento di chiudere, Novara ha piazzato due punti di fila grazie a un attacco di Ruddins e una parallela di Antropova. La gara ha attirato molti appassionati sugli spalti e sui social. I prossimi incontri saranno determinanti per la qualificazione alle fasi finali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-13 In campo la pipe di Ruddins 13-12 Parallela di Antropova da posto 2. Time out Scandicci 13-11 Tolok chiude in diagonale sulla free ball consegnata da Scandicci. 12-11 AAAAACEEEE ISHIKAWAAAA 11-11 Primo tempo di Squarcini 10-11 Primo tempo di Graziani 10-10 Lungo il servizio di Weitzel 9-10 Primo tempo di Weitzel 9-9 Pallonetto spinto di Tolok che mette la parola fine su un lungo scambio 8-9 MUUUROOOO BOSETTIII!! L’azzurra chiude la parallela a Tolok 8-8 Invasione a rete di Ognjenovic. 7-8 AAACEEEE ANTROPOVAA 7-7 Sull’asta l’attacco di Tolok 7-6 Mani out di Bosetti da posto 4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Novara-Scandicci 2-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: grande equilibrio nel quarto set LIVE VakifBank Istanbul-Scandicci 1-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: turche avanti nel quarto set decisivo, 10-9Questa sera si gioca la sfida di Champions League tra VakifBank Istanbul e Scandicci. LIVE Olympiacos-Milano 0-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: grande equilibrio nel primo setL'incontro tra Olympiacos e Milano, iniziato con grande tensione, si è acceso quando Emma Cagnin ha servito un ace, portando il punteggio a 18-23. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Novara-Scandicci, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: derby italiano ai playoff!; Igor Gorgonzola Novara - Numia Vero Volley Milano in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE Novara-Milano 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Tolok trascina l’Igor al successo; Igor Gorgonzola Novara - Sport Lisbona e Benfica in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Novara-Scandicci 2-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: 22-25, le toscane vincono il terzo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-25 Lungo il servizio di Alsmeier. Scandicci vince il terzo set e dimezza lo svantaggio. 22-24 Mani out di ... oasport.it Diretta/ Novara Scandicci (risultato 1-0) video streaming tv: primo set alle piemontesi (18 febbraio 2026)Diretta Novara Scandicci streaming video tv: derby in Champions League per l'andata dei playoff, sarà una sfida davvero interessante. ilsussidiario.net Lega Pallavolo Serie A Femminile. Sixpence None The Richer · Kiss Me (Radio Edit). WARM UP NOVARA SCANDICCI Tonight at 6:00 PM, @igor_volley and @savinodelbenevolley will face off in the #CLVolleyW playoff The match can be watch facebook Pallavolo Champions F - Novara ospita Scandicci: tutta da vedere la sfida tra Tolok e Antropova x.com