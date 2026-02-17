Galatasaray-Juventus oggi in Champions League | orario probabili formazioni e dove vederla
Il Galatasaray ha annunciato oggi che la Juventus di Luciano Spalletti scende in campo in Champions League, dopo la sconfitta contro l’Inter e le discussioni sui risultati recenti. La squadra torinese cerca di risollevarsi e punta a ottenere una vittoria importante in Turchia. La partita si svolge alle 21 e sarà trasmessa in diretta su diversi canali sportivi.
Torna in campo oggi, 17 febbraio, la Juventus di Luciano Spalletti, dopo la sconfitta contro l’Inter e le polemiche seguite al match di campionato. Gli uomini di Spalletti andranno in Turchia per affrontare il Galatasaray nell’andata dei play-off. Spalletti: “In sfide come quella con il Galatasaray non puoi nasconderti”. “Quando si gioca sul doppio confronto come in questo playoff, sono importanti entrambe le gare e la seconda si porta dietro quanto successo nei primi 90 minuti: non sono sfide in cui puoi nasconderti, ogni esitazione sarà un vantaggio preso dagli avversari, soprattutto in stadi e contesti come questo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Juventus-Pafos oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Oggi, 10 dicembre, la Juventus di Luciano Spalletti torna in campo in Champions League contro il Pafos.
Champions League, oggi Juventus-Benfica: orario, probabili formazioni, dove vederla in tv
La Juventus affronta oggi il Benfica nella fase a gironi della Champions League, mercoledì 21 gennaio 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Galatasaray-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tvGalatasaray-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW. adnkronos.com
Champions League oggi in TV, dove vedere le partite d’andata degli ottavi di finale: orari e canaliGalatasaray-Juventus (ore 18:45) e Borussia Dortmund-Atalanta (ore 21:00) oggi, Bodo/Glimt-Inter (ore 21:00) domani sono le partite delle italiane nei ... fanpage.it
