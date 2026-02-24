champions 2025 26 diretta esclusiva sky now knockout playoff ritorno palinsesto telecronisti

Sky trasmette in diretta esclusiva le partite di ritorno dei playoff di Champions 202526, a causa dell’accordo con UEFA. Martedì 24 e mercoledì 25 febbraio, gli appassionati possono seguire sette incontri, tra cui Inter-Bodo e Atalanta-Borussia Dortmund, con aggiornamenti in tempo reale su Sky e NOW. La programmazione include anche studi pre e post partita condotti da esperti di Sky Sport. La sfida tra Juventus e Galatasaray si può seguire su Prime Video per gli abbonati Sky.

Martedi 24 e Mercoledi 25 Febbraio 2026UEFA CHAMPIONS LEAGUEKNOCKOUT PLAYOFF RITORNOSU SKY E IN STREAMING SU NOW7 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEACON DIRETTA GOL Martedì alle 21 INTER - BODOE GLIMT Mercoledi alle 18:45 ATALANTA - BORUSSIA DORTMUND Studi pre e postpartita affidati aCHAMPIONS LEAGUE SHOWcon i giornalisti e i top talent di Sky Sport JUVENTUS - GALATASARAY in esclusiva su Prime video: mercoledì alle 21 i clienti Sky. su Digital-News.it Martedi 24 e Mercoledi 25 Febbraio 2026 UEFA CHAMPIONS LEAGUE KNOCKOUT PLAYOFF RITORNO SU SKY E IN STREAMING SU NOW 7 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEA CON DIRETTA GOL Martedì alle 21 INTER - BODOE GLIMT Mercoledi alle 18:45 ATALANTA - BORUSSIA DORTMUND. 🔗 Leggi su Digital-news.it

