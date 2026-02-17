Champions 2025 26 Diretta Esclusiva Sky NOW Knockout Playoff Andata Palinsesto Telecronisti

Il match tra Galatasaray e Juventus si svolge martedì 17 febbraio, a causa della qualificazione della squadra turca alla fase ad eliminazione diretta della Champions League 202526. Sky trasmette quell’incontro in diretta alle 18:45, offrendo anche il servizio streaming su NOW. La serata continua con Borussia Dortmund-Atalanta, alle 21, accompagnata da approfondimenti e interviste nel programma Champions League Show. Mercoledì 18 febbraio, i tifosi possono seguire in esclusiva anche la sfida tra Bodo e Glimt e l’incontro tra Inter e Glimt, visibili su Prime Video e Sky.

