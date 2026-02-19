Europa e Conference 2025 26 Diretta Esclusiva Sky NOW Knockout Playoff Andata Palinsesto Telecronisti
Il 19 febbraio, due squadre italiane scendono in campo nelle gare di andata dei playoff di Conference League e Europa League. La partita tra Brann e Bologna inizierà alle 18:45, seguita alle 21 da Jagallonia-Fiorentina. Sky trasmette in diretta esclusiva queste sfide, disponibili anche in streaming su Now. Sono in programma 16 partite live, con aggiornamenti in tempo reale e gol in diretta. Prima e dopo le gare, il canale dedica approfondimenti e commenti con i giornalisti di Sky Sport. La serata si preannuncia intensa per gli appassionati di calcio europeo.
Giovedi 19 FEBBRAIO UEFA CONFERENCE LEAGUE UEFA EUROPA LEAGUE KNOCKOUT PLAYOFF ANDATA DUE LE ITALIANE IN CAMPO: alle 18:45 BRANN - BOLOGNA alle 21 JAGALLONIA - FIORENTINA SU SKY E IN STREAMING SU NOW 16 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEACON DIRETTA GOLApprofondimento pre e postpartita affidato aSTUDIO EUROPA E CONFERENCE LEAGUEcon i giornalisti e i top talent di Sky Sport TV8 Europa League Nightin diretta un big match tra club.
