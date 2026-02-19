europa e conference 2025 26 diretta esclusiva sky now knockout playoff andata palinsesto telecronisti

Giovedi 19 FEBBRAIO UEFA CONFERENCE LEAGUE UEFA EUROPA LEAGUE KNOCKOUT PLAYOFF ANDATA DUE LE ITALIANE IN CAMPO: alle 18:45 BRANN - BOLOGNA alle 21 JAGALLONIA - FIORENTINA SU SKY E IN STREAMING SU NOW 16 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEACON DIRETTA GOLApprofondimento pre e postpartita affidato aSTUDIO EUROPA E CONFERENCE LEAGUEcon i giornalisti e i top talent di Sky Sport TV8 Europa League Nightin diretta un big match tra club. su Digital-News.it Giovedi 19 FEBBRAIO UEFA CONFERENCE LEAGUE UEFA EUROPA LEAGUE. KNOCKOUT PLAYOFF ANDATA. DUE LE ITALIANE IN CAMPO: alle 18:45 BRANN - BOLOGNA alle 21 JAGALLONIA - FIORENTINA. 🔗 Leggi su Digital-news.it

Champions 2025/26 Diretta Esclusiva Sky NOW Knockout Playoff Andata, Palinsesto TelecronistiIl match tra Galatasaray e Juventus si svolge martedì 17 febbraio, a causa della qualificazione della squadra turca alla fase ad eliminazione diretta della Champions League 202526.

Sorteggi Europa e Conference League 2025/26: ecco le avversarie di Roma, Bologna e FiorentinaDopo le ultime sfide playoff e i sorteggi di Champions, si è delineato anche il quadro delle squadre partecipanti alla fase a girone unico di Europa e Conference League. Tre le italiane in totale ... ilfattoquotidiano.it

Sorteggi Europa League e Conference, ecco le avversarie di Roma, Bologna e FiorentinaA Montecarlo si è concluso il sorteggio della League Phase di Europa League e Conference League (GLI AGGIORNAMENTI SU SKY SPORT). Interessate tre squadre italiane, che hanno così conosciuto le loro ... tg24.sky.it

