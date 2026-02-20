Perché l’Ucraina boicotterà la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi

L’Ucraina ha deciso di non partecipare alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano-Cortina il 6 marzo a Verona, protestando contro la decisione del Comitato Paralimpico Internazionale. La causa è la scelta di permettere agli atleti russi e bielorussi di gareggiare sotto la loro bandiera, invece di come atleti neutrali. Il governo ucraino ritiene questa decisione ingiusta e simbolo di complicità con l’invasione russa. La decisione ha già suscitato reazioni tra gli organizzatori e le altre nazioni coinvolte.

L' Ucraina boicotterà la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano-Cortina, che si terrà il 6 marzo a Verona, in segno di protesta contro la decisione del Comitato Paralimpico Internazionale di consentire agli atleti russi e bielorussi di gareggiare sotto la propria bandiera nazionale e non più come neutrali. Il Comitato Paralimpico di Kyiv ha inoltre chiesto che la bandiera ucraina non venga utilizzata alla cerimonia di apertura. Matviy Bidny, ministro dello Sport ucraino, aveva definito «scandalosa» la decisione dell'International Paralympic Committee.