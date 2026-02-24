Centromarca il direttore Cino | Il packaging è un fattore cruciale

Il direttore di Centromarca afferma che il packaging rappresenta un elemento chiave per il successo dei prodotti. La causa di questa importanza risiede nella capacità di attirare i consumatori e differenziarsi nei punti vendita. Durante un incontro recente, ha sottolineato come innovazioni nei materiali e nel design possano influenzare le scelte di acquisto. La cura in ogni dettaglio del confezionamento diventa quindi un aspetto fondamentale per le aziende.

Dietro ogni prodotto che vediamo sugli scaffali si nasconde un vastissimo, spesso trascurato, ecosistema tecnologico. Assieme a Vittorio Cino, direttore generale di Centromarca e Ibc, vediamo cosa c’è dietro il packaging e quali sono le sfide nazionali ed europee per l’ industria italiana di marca. Per i cittadini l’imballaggio è diventato quasi un ‘nemico’. Cos’è invece dal punto di vista dell’industria di marca? "Per l’industria di marca il packaging ha una duplice funzione: non è semplicemente un contenitore, è parte dell’identità del brand. Pensiamo a certi prodotti iconici, come la bottiglia di vetro della coca cola, il barattolo della nutella. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

