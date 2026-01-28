Troppi rifiuti di imballaggio | come il Ppwr cambia il packaging in Europa

In Europa, le aziende cercano di ridurre i rifiuti di imballaggio. Il Ppwr sta cambiando le regole del packaging, puntando su materiali più sostenibili, riutilizzabili e facili da riciclare. Le imprese si impegnano a limitare l’uso di plastica e a trovare soluzioni più ecologiche per consegnare prodotti ai clienti. La sfida è grande, ma molte si stanno muovendo per cambiare rotta.

(Adnkronos) - La sostenibilità passa anche dagli imballaggi. Progettazione, riutilizzo e riciclabilità sono i pilastri su cui agire per minimizzare l'impatto ambientale del packaging e promuovere l'economia circolare anche in questo ambito. A dare la direzione è un nuovo regolamento europeo, il Ppwr (Packaging and Packaging Waste Regulation), che si occupa di fissare requisiti vincolanti per le imprese e nuove abitudini di consumo per i consumatori per quanto riguarda tutti i tipi di imballaggio. Il Regolamento (UE) 202540, il Ppwr appunto, è entrato in vigore l'11 febbraio 2025 con applicazione obbligatoria dal 12 agosto 2026.

