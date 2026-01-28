Troppi rifiuti di imballaggio | come il Ppwr cambia il packaging in Europa

Da iltempo.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Europa, le aziende cercano di ridurre i rifiuti di imballaggio. Il Ppwr sta cambiando le regole del packaging, puntando su materiali più sostenibili, riutilizzabili e facili da riciclare. Le imprese si impegnano a limitare l’uso di plastica e a trovare soluzioni più ecologiche per consegnare prodotti ai clienti. La sfida è grande, ma molte si stanno muovendo per cambiare rotta.

(Adnkronos) - La sostenibilità passa anche dagli imballaggi. Progettazione, riutilizzo e riciclabilità sono i pilastri su cui agire per minimizzare l'impatto ambientale del packaging e promuovere l'economia circolare anche in questo ambito. A dare la direzione è un nuovo regolamento europeo, il Ppwr (Packaging and Packaging Waste Regulation), che si occupa di fissare requisiti vincolanti per le imprese e nuove abitudini di consumo per i consumatori per quanto riguarda tutti i tipi di imballaggio. Il Regolamento (UE) 202540, il Ppwr appunto, è entrato in vigore l'11 febbraio 2025 con applicazione obbligatoria dal 12 agosto 2026. 🔗 Leggi su Iltempo.it

troppi rifiuti di imballaggio come il ppwr cambia il packaging in europa

© Iltempo.it - Troppi rifiuti di imballaggio: come il Ppwr cambia il packaging in Europa

Approfondimenti su Ppwr Europa

Troppi rifiuti a terra, chiusure per il parco

"Raccolta dei rifiuti, troppi disagi". Ma il Comune: il sistema funziona

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Ppwr Europa

Argomenti discussi: PPWR: cos’è il regolamento Ue sugli imballaggi e quando si applica; Gestione Rifiuti nell'Orvietano: tanti materiali non conformi nei bidoni della raccolta differenziata. Guida CONAI per una differenziata di qualità.

troppi rifiuti di imballaggioRifiuti in spiagge e parchi: l’80% è ancora plasticaA quattro anni dall’introduzione della SUP, la plastica continua a rappresentare la quota predominante di rifiuti nell’ambiente. fortuneita.com

troppi rifiuti di imballaggioBustine monouso vietate al ristorante: dal ketchup all’olio, quando scattano le nuove regole Ue sugli imballaggiLa misura impatta in modo importante su ristoranti e alberghi ed è contenuta nel nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi approvato dalle istituzioni comunitarie e pubblicato nella Gazzetta ufficial ... corriere.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.