Nasce il polo nazionale del packaging
È stato ufficialmente costituito Graficom, il nuovo polo nazionale del packaging. Frutto della fusione di Graficonsul, Grifa e Cts Grafica, questa realtà si propone di rafforzare il settore del retail marketing, del packaging e della stampa in Italia. Graficom mira a offrire soluzioni integrate e innovative, consolidando la presenza sul mercato e valorizzando l’esperienza delle aziende coinvolte.
Con la fusione per incorporazione di Graficonsul di Sansepolcro, Grifa di Perugia e Cts Grafica di Città di Castello, è nata Graficom, una realtà che rappresenta una "New Era" nel panorama nazionale del retail marketing, del packaging e del printing. Il nuovo gruppo si propone come partner unico e integrato per i brand, capace di seguire l’intero processo creativo e produttivo: dal concept alla progettazione, dalla prototipazione alla produzione, fino alla logistica e distribuzione. Con oltre 50 anni di esperienza, più di 150 professionisti e 20mila metri quadrati di impianti e spazi produttivi, Graficom offre un ciclo produttivo completo e un’offerta multicanale potenziata, garantendo soluzioni originali e ad alto impatto sul punto vendita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
