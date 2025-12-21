centro storico e caos parcheggi auto la denuncia di un nostro lettore

Tempo di lettura: < 1 minuto Un lettore ha segnalato alla nostra redazione la difficile condizione dei parcheggi auto nel centro storico, con particolare riferimento a via Manciotti, stretta e breve arteria che ha come capolinea da un lato l ‘Arco di Traiano e dall’altro Corso Garibaldi. Il nostro lettore teme che per tutte le prossime festività si dovrà assistere impotenti a scenari quali quelli testimoniati dalle foto che pubblichiamo e che descrivono una difficile condizione, conseguenza, probabilmente, anche di un atteggiamento arrogante da parte di chi non pare in possesso della dovuta autorizzazione alla sosta in quella zona nevralgica anche dal punto di vista del turismo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

