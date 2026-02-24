Centocinqueenne a Sanremo | canterà 24mila baci per l’Italia

Gianna Pratesi, donna di 105 anni di Chiavari, ha deciso di salire sul palco dell’Ariston per cantare “24mila baci” e celebrare gli 80 anni della canzone italiana. La sua partecipazione nasce dalla passione per la musica e dal desiderio di rendere omaggio alla tradizione musicale del paese. Con il suo entusiasmo, vuole portare un messaggio di gioia e speranza. La sua performance è attesa con curiosità dal pubblico presente.

Gianna Pratesi, centocinqueenne di Chiavari, salirà sul palco dell'Ariston per celebrare gli 80 anni della Italiana. La donna, che il 16 marzo compirà 106 anni, canterà alcune delle canzoni più iconiche del Festival di Sanremo, tra cui 24mila baci di Adriano Celentano. La sua presenza è stata annunciata da Carlo Conti, direttore artistico del Festival, che ha voluto omaggiare il referendum istituzionale del 1946, durante il quale Gianna votò per la prima volta. La sua storia personale, unita alla celebrazione di un traguardo nazionale, rende questo momento particolarmente significativo. Mentre il Festival si prepara a celebrare la musica italiana, l'attenzione si sposta anche su altri eventi culturali in programma, tra cui omaggi a Pippo Baudo e un red carpet che ha già suscitato curiosità per i look dei partecipanti.