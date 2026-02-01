La limbiatese Cleo canterà a Sanremo con Cristina D' Avena

Martina "Cleo" Ungarelli canterà insieme a Cristina D'Avena al prossimo festival di Sanremo. è la novità annunciata dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti al Tg1 di sabato 31 gennaio. Le Bambole di Pezza saranno in gara con la canzone "Resta con me". Da regolamento, la serata prevede l'interpretazione-esecuzione, da parte di ognuno dei 30 artisti in gara, di una cover scelta tra le canzoni italiane o internazionali e pubblicate entro il 31 dicembre 2025, insieme a un artista ospite. Le performance saranno votate dal pubblico con il Televoto, dalla giuria di sala stampa, tv, web e radio.🔗 Leggi su Monzatoday.it

