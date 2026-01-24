Nello Casadei celebra i suoi cento anni di vita, un traguardo che riflette un percorso di dedizione, affetti e radici profonde. Figura di riferimento a Cesena, ha dedicato la sua vita al lavoro e alla cura dei legami familiari. Questa ricorrenza rappresenta un momento di riflessione su un secolo di esperienze e valori condivisi con amici e familiari.

Un secolo di vita, di lavoro con le mani nella terra e di cura delle relazioni con la famiglia e Cesena. Nello Casadei ha raggiunto il traguardo dei 100 anni e, per celebrare questo straordinario compleanno, ha chiamato accanto a sé anche il sindaco Enzo Lattuca. "La aspettavo da mesi", ha detto accogliendolo nella sua casa di Ponte Pietra che nel pomeriggio di mercoledì 21 gennaio si è riempita di affetti: erano presenti il figlio Piero, le sorelle Alba e Iole, i nipoti e altri familiari. "Incontrare i concittadini più anziani – commenta il sindaco Enzo Lattuca – è sempre un momento carico di emozione che, in qualche modo, si apre all’intera città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cento candeline per Nello Casadei. Una festa tra affetti e ricordi

Argomenti discussi: Cento candeline per Nello Casadei. Una festa tra affetti e ricordi; Industria italiana riparte, la produzione sale dell’1,4%. Su il saldo commerciale.

