Cena InCanto del Venerdì

Il Papeete ha portato la sua energia a Vivido, attirando molti appassionati. La causa è la serata speciale di venerdì 27 febbraio, che trasporta Milano Marittima nel cuore di Firenze. La Cena InCanto inizia alle 20, offrendo un mix di eleganza, sapori e musica dal vivo. Oltre al cibo, il pubblico può aspettarsi uno spettacolo che ha cambiato le serate fiorentine. La serata si preannuncia ricca di emozioni e sorprese.

L'energia che ha reso leggendario il Papeete arriva a Vivido! Venerdì 27 febbraio portiamo Milano Marittima nel cuore di Firenze!Iniziamo con la Cena Incanto dalle ore 20: eleganza, gusto e lo show cantato che ha rivoluzionato il venerdì fiorentino. A seguire, scarichiamo i decibel con le vibes del Papeete! CENA INCANTOMUSIC SELECTOR: ALEX EFFEENTERTAINER: MARCO BENINIMUSIC CLUB from Papeete - Milano Marittima Guest Dj: BOLLOVoice: ALOPosti limitati prenota subito!onfo e prenotazioni347 2659882