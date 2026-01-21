Cena InCanto al Vivido
Venerdì 23 gennaio 2026 al Vivido torna il party “Cena InCanto” con il tema Hollywood party. Music selector Alex Effe, entertainer Danny Pee, dj club Marco Bertani. Per info e prenotazioni 347 2659882.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: Capodanno 2026 al Vivido
Leggi anche: Party "Stile autentico" al Vivido
La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.
Argomenti discussi: Al Vivido il party Stile iconico; Party Stile autentico al Vivido; Al Vivido il party Stile iconico.
San Valentino a La Rosa dell'Incanto Quest'anno regalati una serata dove l'amore è il vero protagonista. Sabato 14 febbraio, preparati a vivere una cena romantica che va oltre la semplice occasione: un viaggio di sapori, emozioni e momenti indimenticabili facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.