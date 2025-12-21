Novara morto Dario Cipullo nelle acque del Canale Cavour ad Agognate | il 16enne era scomparso venerdì dopo una cena natalizia - VIDEO
Dario Cipullo, il 16enne scomparso a Novara venerdi notte, è stato trovato morto nelle acque del Canale Cavour ad Agognate. Il giovane era spartito dopo una cena natalizia con gli amici della squadra di Hockey Le speranze si sono spente poco dopo mezzogiorno di oggi, domenica 21 dicembre, qua. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
