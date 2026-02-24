Cefalù capre a ridosso del Duomo | un' emergenza che non può più essere ignorata

Una mandria di capre si aggira da più di due settimane vicino al Duomo di Cefalù, attirando l’attenzione dei residenti. La causa di questa presenza incontrollata risiede nella fuga di alcuni animali dal vicino pascolo, che non sono stati più recuperati. La situazione ha portato a problemi di sicurezza e di decoro urbano, con le capre che si avvicinano alle zone più frequentate. La questione richiede interventi immediati da parte delle autorità locali.

Da oltre due settimane, sulla Rocca, uno dei simboli naturalistici e culturali della nostra Cefalù, pascola indisturbato un gregge di capre. Non si tratta di un episodio folkloristico né di una scena pittoresca per turisti in cerca di fotografie suggestive. Si tratta di un problema reale, quotidiano e sempre più pericoloso per chi vive ai piedi della Rocca. Ogni giorno questi animali scendono verso le abitazioni private, distruggendo orti, piante e coltivazioni curate con fatica dagli abitanti della zona. Non è solo una questione di danni economici o di decoro urbano: la situazione ha assunto contorni ben più gravi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Negozi sfitti e vetrine vuote in centro: "Un declino che non può più essere ignorato"Le vetrine vuote e i negozi sfitti nel centro di Pordenone testimoniano un momento di difficoltà per il commercio locale. Leggi anche: Le più bizzarre superstizioni di Natale che nessuno ricorda più (ci sono anche le capre di Thor)