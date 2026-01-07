Negozi sfitti e vetrine vuote in centro | Un declino che non può più essere ignorato

Le vetrine vuote e i negozi sfitti nel centro di Pordenone testimoniano un momento di difficoltà per il commercio locale. La recente ammissione dell’amministrazione comunale sulla crisi in atto conferma la necessità di interventi mirati per rilanciare il settore e riqualificare il centro storico. Un problema che richiede attenzione e azioni concrete per favorire una ripresa sostenibile e duratura.

"Accolgo positivamente l'ammissione, da parte dell'amministrazione comunale, che il commercio a Pordenone sia in profonda sofferenza. È un passo importante, perché rompe finalmente con la narrazione propagandistica delle precedenti amministrazioni Ciriani, che per anni hanno raccontato una.

