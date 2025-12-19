Siamo abituati a pensare al Natale come al periodo del vischio e dei regali, ma scavando nel passato si scopre un mondo di rituali che oggi definiremmo bizzarri. Secoli fa, le festività non erano solo un momento di gioia, ma un periodo critico in cui ogni gesto poteva attirare la fortuna o scatenare la maledizione per l’intero anno a venire. Esistevano regole ferree e superstizioni radicate che oggi abbiamo quasi del tutto dimenticato. In Scandinavia, ad esempio, l’albero di Natale nasconde un segreto mitologico: la Capra di Yule. Se oggi vediamo piccole caprette di paglia appese ai rami, è perché un tempo si rendeva omaggio a Thor, il dio del tuono. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Le più bizzarre superstizioni di Natale che nessuno ricorda più (ci sono anche le capre di Thor)

