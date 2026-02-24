Cede ringhiera a scuola | bimbo di 9 anni precipita da 4 metri

Una ringhiera cede a scuola, causando la caduta di un bambino di 9 anni da circa quattro metri. La mattina, il piccolo si trovava in un terrazzino di viale Europa a Pietra Ligure, quando la protezione si è improvvisamente sganciata. È stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova in condizioni critiche. La scuola è stata evacuata e le autorità hanno avviato le verifiche sulla sicurezza dell’edificio.

Intorno alle 10 di stamani un bambino di 9 anni è caduto da un terrazzino all'interno della scuola Papa Giovanni di viale Europa, a Pietra Ligure (Savona), facendo un volo di circa quattro metri ed è stato portato in codice rosso all'ospedale Santa Corona. In condizioni gravi ma non in pericolo di vita (avrebbe riportato un politrauma), è stato trasferito all'ospedale Gaslini di Genova per ulteriori accertamenti. Secondo le prime informazioni il piccolo era appoggiato alla ringhiera del terrazzino affacciato sul cavedio, a circa 4 metri d'altezza, quando questa ha ceduto. L'allarme è scattato subito: sul posto oltre all'ambulanza e all'automedica inviate dal 118 anche i vigili del fuoco.