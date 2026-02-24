Cede la ringhiera della scuola bimbo di 9 anni cade da 4 metri | è grave

Una ringhiera della scuola si è rotta, causando la caduta di un bambino di 9 anni da un'altezza di circa quattro metri. La causa sembra essere un difetto nella struttura, che non reggeva più il peso. Il bambino è rimasto gravemente ferito e ora si trova sotto costante osservazione medica. I soccorritori sono intervenuti subito per portarlo in ospedale, dove riceve le cure necessarie. La scuola resterà chiusa fino a nuove verifiche sulla sicurezza.

AGI - Un bambino di 9 anni è caduto da un terrazzino all'interno della scuola Papa Giovanni di Pietra Ligure, in provincia di Savona. Il bimbo è stato portato in codice rosso all'ospedale Santa Corona e successivamente trasferito al pediatrico Gaslini di Genova. E' in condizioni gravi, con politrauma, ma non sarebbe in pericolo di vita. Da quanto appreso, il piccolo era appoggiato alla ringhiera del terrazzino affacciato sul cavedio, a circa 4 metri d'altezza, quando la struttura ha ceduto. Immediato l'allarme da parte di insegnanti e personale scolastico: sul posto oltre all'ambulanza e all'automedica inviate dal 118 anche i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Agi.it

