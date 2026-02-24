Ceccano nuovi alberi in via Di Vittorio il plauso e i dubbi del Collettivo 2030 sulla manutenzione

Il Collettivo Ceccano 2030 critica la recente piantumazione di alberi in via Di Vittorio, evidenziando problemi di manutenzione e cura. La causa principale risiede nella gestione insufficiente del verde pubblico, che rischia di compromettere la crescita delle nuove piante. Il collettivo sottolinea che senza interventi regolari, gli alberi potrebbero non sopravvivere a lungo. La questione resta aperta, mentre i cittadini osservano da vicino questa operazione.

"Bene la sinergia tra scuole e anziani, ma ora serve un piano vero per non farli morire come accaduto con il Progetto Ossigeno" Luci e ombre sulla gestione del verde pubblico. È questa la sintesi della nota diffusa dal Collettivo Ceccano 2030 in merito alla recente piantumazione di alberi antismog in via Giuseppe Di Vittorio. Il gruppo politico e civico ha espresso innanzitutto soddisfazione per l'operazione, sottolineando come la cura dell'ambiente e la microforestazione urbana siano punti cardine del proprio programma elettorale da anni. Un plauso specifico è stato rivolto alla collaborazione intergenerazionale che ha reso possibile l'intervento: «Riconosciamo il valore del lavoro svolto dal Centro Anziani "Gli Cuncon" e dall'Istituto Comprensivo Ceccano 2 – si legge nella nota –.

