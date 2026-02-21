Nuovi dubbi sulla versione del poliziotto | Richieste quotidiane di soldi e droga

Un poliziotto ha raccontato di ricevere ogni giorno richieste di denaro e droga, sollevando nuovi interrogativi sulla sua versione dei fatti. La sua testimonianza si inserisce in un quadro più ampio di sospetti e tensioni all’interno delle forze dell’ordine. Durante gli approfondimenti, sono emersi anche messaggi e segni di pressioni esterne che potrebbero aver influenzato le sue dichiarazioni. La verità sulla vicenda resta ancora da chiarire pienamente.

Articolo in aggiornamento Emergono nuovi dettagli dall'inchiesta sulla sparatoria avvenuta nel boschetto di Rogoredo lo scorso 26 gennaio. Secondo quanto apprende l'Ansa da fonti investigative, l'assistente capo della squadra mobile di Mecenate Carmelo Cinturrino, ora indagato con l'ipotesi di reato per omicidio volontario, avrebbe chiesto quotidianamente soldi e droga ad Abderrahim Mansouri, il 28enne pusher marocchino ucciso con un colpo di pistola alla testa. Qualcuno avrebbe quantificato le presunte richieste avanzate dal poliziotto alla vittima, che sarebbero state di 200 euro e 5 grammi di cocaina al giorno.🔗 Leggi su Ilgiornale.it Rogoredo, gli amici del pusher: "Dal poliziotto richieste quotidiane di denaro e droga"A Rogoredo, alcuni amici di un uomo sospettato di spaccio raccontano che un poliziotto chiede loro spesso soldi e droga.