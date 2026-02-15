Paolo Di Domenico trovato morto | il 70enne era scomparso una settimana fa a Cava de' Tirreni
Paolo Di Domenico è stato trovato morto dopo essere scomparso una settimana fa a Cava de' Tirreni. La sua scomparsa aveva preoccupato familiari e amici, che avevano lanciato appelli sui social per trovarlo. Oggi, il suo corpo è stato rinvenuto in un'area periferica della città, vicino a un parco frequentato da anziani.
Di Paolo Di Domenico si erano perse le tracce sabato 7 novembre a Cava de' Tirreni, nel Salernitano. Il cadavere del 70enne è stato rinvenuto oggi, 15 febbraio.🔗 Leggi su Fanpage.it
Cava de' Tirreni. Trovato morto Paolo Di Domenico, era scomparso il 7 febbraio: il corpo era in un canaloneÈ stato trovato privo di vita in un canalone in via Ernesto Di Domenico a Passiano (Cava de Tirreni). Si sono concluse tragicamente le ricerche ... msn.com
Tragico epilogo per le ricerche di Di Domenico: trovato morto in un canale di PassianoDal sindaco e l'amministrazione comunale tutta, le condoglianze ai figli Daniela e Vincenzo e a tutta la famiglia, ha scritto il sindaco di Cava Vincenzo Servalli ... salernotoday.it
