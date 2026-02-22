Wemby domina ad Austin | Spurs inarrestabili

Victor Wembanyama ha trascinato i San Antonio Spurs a una vittoria schiacciante contro i Kings ad Austin. La sua prestazione ha fatto la differenza, contribuendo a mettere in evidenza la crescita della squadra. I giocatori dei Spurs hanno mostrato una difesa solida e un attacco efficace, sorprendendo gli avversari fin dalle prime fasi. La partita si è conclusa con un risultato netto, lasciando intendere che i Spurs stanno migliorando rapidamente.

La sfida tra Spurs e Kings ha evidenziato una crescita costante degli Spurs, guidati da una performance eccezionale di Victor Wembanyama. Il punteggio finale racconta di una vittoria convincente per 139-122, che sancisce l'ottavo successo consecutivo e chiude lo sweep delle due gare disputate ad Austin. Al debutto stagionale, la squadra ha imposto ritmo e intensità fin dai primi possessi, imponendo una direzione chiara all'incontro. La partita si è aperta con una partenza decisiva, caratterizzata da un parziale 11-0 e da tre stoppate di Wembanyama nei primi 90 secondi, elementi che hanno orientato l'inerzia verso gli Spurs fin dalle battute iniziali.