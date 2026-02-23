incidente in autostrada per rosanna cacio e la troupe rai sul van verso sanremo pensavo fossero tutti morti

Rosanna Cacio ha vissuto un incidente in autostrada mentre viaggiava con la troupe Rai verso Sanremo, causato da una manovra improvvisa di un altro veicolo. La giornalista ha raccontato su Instagram di aver temuto il peggio, pensando che tutti fossero morti. Quattro persone sono rimaste coinvolte nello scontro, che ha provocato lievi ferite e disagi lungo il percorso. La scena si è svolta tra il traffico intenso sulla corsia di sorpasso.

Tragedia sfiorata per la troupe Rai del programma La Volta Buona in viaggio per giungere a Sanremo. A raccontarlo è stata Rosanna Cacio, giornalista e una delle quattro persone presenti nel van protagonista del sinistro. “Tanta paura ma alla fine, ringraziando il cielo, è andato tutto bene. Stavamo viaggiando da Genova verso Sanremo per iniziare la settimana di racconto del Festival. Io sono una delle inviate e poi c’erano altre tre persone, un film maker e altri due autori”, le parole della giornalista che ha, anche, spiegato la dinamica dell’incidente: “In piena galleria il nostro van ha tamponato un altro mezzo che è schizzato via e si è ribaltato”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

“Pensavo fossero morti tutti”. Sanremo, gravissimo incidente per la troupe de La volta buonaDurante un normale trasferimento lungo l’autostrada ligure, l’incidente ha coinvolto la troupe di La volta buona, causato da una distrazione di un camionista.

“Ho pensato fossero tutti morti”. L’incidente choc della troupe Rai diretta a SanremoUn incidente ha coinvolto la troupe Rai de La Volta Buona lungo l'autostrada verso Sanremo, a causa di un problema meccanico improvviso.

