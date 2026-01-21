Fede sofferenza e speranza | si celebra il 90esimo anniversario della nascita della Beata Benedetta Bianchi Porro

Nel 2026, Dovadola ricorderà il 90° anniversario della nascita di Benedetta Bianchi Porro, nata l’8 agosto 1936. Questa ricorrenza offre l’occasione per riflettere sulla sua vita caratterizzata da fede, sofferenza e speranza, testimonianza di un percorso spirituale e umano che ha ispirato molti. La figura della Beata Benedetta rappresenta un esempio di dedizione e resilienza, radicati nel contesto del suo paese natale nell’Appennino forlivese

Il 2026 è un anno speciale per Dovadola, che si prepara a celebrare il 90° anniversario della nascita della Beata Benedetta Bianchi Porro, nata proprio nel paese dell'Appennino forlivese l'8 agosto 1936. Una ricorrenza sentita non solo dalla comunità locale, ma anche da fedeli sparsi in Italia e.

