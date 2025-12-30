VIDEO | In viale Mario Rapisardi con oltre duemila chili di botti illegali nel furgone denunciato
La polizia ha sequestrato oltre duemila chili di botti illegali in un veicolo in viale Mario Rapisardi, denunciando il responsabile. L’operazione si inserisce nelle attività di controllo volte a prevenire rischi e garantire la sicurezza pubblica, in particolare durante le festività di fine anno. L’intervento sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il commercio di materiali pericolosi e nel mantenere l’ordine pubblico.
Prosegue l'attività della polizia per garantire il rispetto delle norme di pubblica sicurezza, soprattutto in vista delle festività di fine anno. Nei giorni scorsi, gli agenti della divisione polizia amministrativa e sociale della questura di Catania hanno denunciato un 60enne catanese per. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
