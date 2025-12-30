VIDEO | In viale Mario Rapisardi con oltre duemila chili di botti illegali nel furgone denunciato

La polizia ha sequestrato oltre duemila chili di botti illegali in un veicolo in viale Mario Rapisardi, denunciando il responsabile. L’operazione si inserisce nelle attività di controllo volte a prevenire rischi e garantire la sicurezza pubblica, in particolare durante le festività di fine anno. L’intervento sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il commercio di materiali pericolosi e nel mantenere l’ordine pubblico.

