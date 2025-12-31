Mattinata di incidenti nel territorio aretino | scontro tra auto a Castiglion Fiorentino e pedoni investiti ad Arezzo

Questa mattina, nel territorio aretino, si sono verificati due distinti incidenti. A Castiglion Fiorentino si è verificato uno scontro tra auto, mentre ad Arezzo alcuni pedoni sono stati investiti. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza del 118 della ASL Toscana Sud Est. Gli interventi sono stati tempestivi e mirati a garantire assistenza e sicurezza alle persone coinvolte.

Mattinata intensa per i soccorsi nel territorio aretino, con due distinti interventi del 118 della ASL Toscana Sud Est avvenuti a breve distanza di tempo tra Castiglion Fiorentino e Arezzo. Il primo allarme è scattato alle ore 12:08 per un incidente stradale tra due autovetture lungo la strada provinciale SP27, nel comune di Castiglion Fiorentino, all'altezza della chiesa di San Marco. Nel sinistro sono rimasti feriti due uomini: un 42enne, trasportato in codice 2 all'ospedale di Cortona, e un 62enne, condotto in codice minore all'ospedale della Fratta. Il conducente dell'auto grigia sarebbe riuscito a uscire autonomamente dal mezzo.

