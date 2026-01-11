Mobilità sostenibile dal ministero ambiente fondo da 500 milioni Venturini | Segnale pragmatico per territori come il Veneto

Il ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha approvato un decreto che istituisce un nuovo programma di finanziamento, con un fondo di 500 milioni di euro, dedicato alla promozione della mobilità sostenibile nelle aree urbane. Questa misura rappresenta un passo importante per sostenere territori come il Veneto, favorendo soluzioni di trasporto più ecologiche e sostenibili. La fase di adozione finale del decreto è prossima.

È entrato nella fase finale di adozione il decreto firmato dal ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Mase) insieme a tutti i ministeri concertanti che istituisce un nuovo Programma di finanziamento dedicato al potenziamento della mobilità sostenibile nelle grandi aree urbane. Il. 🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

