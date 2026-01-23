policiano ospita i campionati toscani di corsa campestre

Domenica 25 gennaio 2026, Policiano ospiterà i Campionati Toscani di Corsa Campestre, un appuntamento importante per l’atletica regionale. L’evento assegnerà i titoli regionali di Cross Corto assoluto, sia maschile che femminile, sulla distanza di 3 chilometri. La manifestazione rappresenta un momento di rilevanza per gli atleti e gli appassionati di corsa nel territorio toscano.

Domenica 25 gennaio 2026 – Policiano sarà al centro dell’atletica regionale con lo svolgimento dei Campionati Toscani di Corsa Campestre, evento di grande rilievo che assegnerà il titolo regionale di Cross Corto assoluto maschile e femminile sulla distanza di 3 chilometri. La manifestazione rappresenta anche la quarta prova del Grand Prix di Cross Toscano e la prima prova del Campionato di Società di Corsa Campestre per il settore giovanile. L’organizzazione è curata dalla Unione Polisportiva Policiano, con il patrocinio del Comune di Arezzo e il supporto della FIDAL. Saranno circa 800 gli atleti partecipanti, in rappresentanza di tutte le società toscane, con la presenza anche di atleti provenienti da fuori regione, soprattutto nella gara di Cross Corto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

