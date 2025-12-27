Campionati Nazionali Universitari 2026 | il Cus Pisa apre le selezioni
Pisa, 27 dicembre 2025 – Sono ufficialmente aperte le selezioni per i Campionati Nazionali Universitari (CNU) 2026, il più importante evento sportivo universitario italiano. Federcusi ha infatti comunicato che l’edizione 2026 dei CNU è stata assegnata al Cus Piemonte Orientale e si svolgerà dal 22 al 31 maggio 2026. Anche quest’anno l’Università di Pisa sarà chiamata a confrontarsi con gli oltre cinquanta Centri Universitari Sportivi italiani in numerose discipline. Le fasi preliminari di qualificazione si svolgeranno tra febbraio e maggio 2026 e serviranno a individuare gli atleti e le atlete che rappresenteranno l’Ateneo nella fase nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Campionati Nazionali Universitari 2026: aperte le selezioni per studenti e studentesse
Leggi anche: Canottaggio: Cus Pisa centra il terzo posto ai Campionati Nazionali Universitari
Campionati Nazionali Universitari 2026: aperte le selezioni per studenti e studentesse; Cus Siena: presentata la stagione sportiva 2025-2026; Cus Siena presenta la stagione sportiva 2025-2026: numeri, progetti e nuove strutture – Le foto; 'Nastro Rosa sotto la Torre', un percorso di speranza: attività sportive integrate per donne operate al seno.
Campionati Nazionali Universitari 2026: il Cus Pisa apre le selezioni - Dopo gli ottimi risultati del 2025, l’Ateneo guarda alla nuova edizione e chiama atleti e atlete a rappresentare i colori gialloblù a livello nazionale ... lanazione.it
Il Cus Pisa esulta: terzo posto nel canottaggio ai Campionati Nazionali Universitari - Pisa, 7 ottobre 2025 – Un campionato da ricordare per il Cus Pisa, che si tinge di gloria ai Campionati Nazionali Universitari di Canottaggio 2025. lanazione.it
Il Cus trionfa ai campionati nazionali per universitari - Il Cus Pavia Canoe dei tecnici Daniele Bronzini e Davide Marzani vince i campionati nazionali universitari grazie a una straordinaria serie di risultati che ... laprovinciapavese.gelocal.it
Si chiude l'ultima giornata dei campionati nazionali e regionali, che sancisce anche la fine del girone di andata, e per il Circolo Tennistavolo Molfetta il bilancio è... Leggi l'articolo - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.