Campionati Nazionali Universitari 2026 | il Cus Pisa apre le selezioni

Pisa, 27 dicembre 2025 – Sono ufficialmente aperte le selezioni per i Campionati Nazionali Universitari (CNU) 2026, il più importante evento sportivo universitario italiano. Federcusi ha infatti comunicato che l’edizione 2026 dei CNU è stata assegnata al Cus Piemonte Orientale e si svolgerà dal 22 al 31 maggio 2026. Anche quest’anno l’Università di Pisa sarà chiamata a confrontarsi con gli oltre cinquanta Centri Universitari Sportivi italiani in numerose discipline. Le fasi preliminari di qualificazione si svolgeranno tra febbraio e maggio 2026 e serviranno a individuare gli atleti e le atlete che rappresenteranno l’Ateneo nella fase nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

