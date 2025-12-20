Finisce l’era Calcinaro Ultimo Consiglio comunale scintille su Steat e variante

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sembrava che il sipario sul percorso di Calcinaro sindaco dovesse alare senza il diretto interessato, l’assessore regionale alla sanità era impegnato a JEsi mentre a Fermo arrivava il passaggio ufficiale al vice sindaco Mauro Torresi. E invece, in tardissima serata, è arrivato Calcinaro, a salutare amici e sostenitori, a ignorare gli ex amici, a dare coraggio per il resto del percorso, da qui a primavera: "Oggi, adesso, finisco questa avventura eccezionale anzi unica, ha detto Calcinaro, essere sindaco della città dove si è nati e vissuti. Dieci anni, sei mesi e quattro giorni della mia vita dove ho dato tutto quello che potevo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

