Amat il contratto di servizio bocciato dai dirigenti | il caso approda in Consiglio comunale

Amat, la decisione dei cinque dirigenti di bocciare il nuovo contratto di servizio ha scatenato una forte reazione. La causa principale è il timore di aumenti nelle tariffe e di tagli ai servizi, che preoccupano i lavoratori e gli utenti. La discussione si è spostata nel Consiglio comunale, dove si cercano soluzioni rapide. Intanto, alcuni dipendenti hanno manifestato davanti alla sede, chiedendo chiarezza e garanzie. La questione rimane al centro del dibattito cittadino, mentre si attende una risposta ufficiale.

Alta tensione all'Amat Palermo dopo la bocciatura, da parte di cinque dirigenti, del contratto di servizio della società che gestisce il trasporto pubblico urbano. In una nota inviata al Cda si parla di "rischi economici insostenibili" e di "clausole palesemente illegittime", con forti perplessità sulla tenuta dell'intesa con il Comune. La questione approderà in terza commissione consiliare, dove è in programma un confronto con il management della sede di via Roccazzo e, il giorno successivo, una riunione con gli assessori Alaimo e Carta e con l'ingegnere Carollo dell'Amat. Tra i punti contestati figurano i mancati ristori per le perdite legate alle modifiche alla circolazione, oltre a budget e costi del tram.