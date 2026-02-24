Caso Hakimi | il difensore del PSG rinviato a giudizio per stupro

Achraf Hakimi, difensore del PSG, è stato rinviato a giudizio per un'accusa di stupro, a seguito di un'indagine che ha svelato dettagli su una presunta aggressione avvenuta nell’abitazione dell’atleta. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e sollevato molte discussioni sui diritti delle vittime. La vicenda si sta concentrando sulle testimonianze raccolte e sulle risultanze delle indagini. La sua posizione resta sotto scrutinio pubblico e giudiziario.

Il procedimento giudiziario a carico di Achraf Hakimi entra nella sua fase più critica e mediaticamente esposta. Nella giornata di oggi, i legali del terzino del Paris Saint-Germain hanno ufficializzato il rinvio a giudizio per l'atleta marocchino, ex colonna dell' Inter, con l'accusa di violenza sessuale. La decisione della Procura di Nanterre giunge al termine di un'istruttoria complessa, durata circa tre anni e segnata da aspre battaglie legali, che vedrà ora il calciatore classe '98 affrontare un dibattimento pubblico per rispondere di fatti risalenti all'inizio del 2023. La ricostruzione della Procura e la "prova dei messaggi".