Caso Epstein rilasciato su cauzione l’ex ambasciatore britannico Peter Mandelson

Per un episodio di cattiva condotta in pubblico ufficio, la polizia britannica ha rilasciato su cauzione il 72enne ex ambasciatore Peter Mandelson. La decisione arriva dopo aver ascoltato le sue spiegazioni e aver verificato le accuse, che riguardano comportamenti inappropriati durante un evento pubblico. La vicenda ha attirato l'attenzione di molti, con testimoni che hanno riferito di aver assistito a atteggiamenti discutibili. La procura ha annunciato che proseguirà con le indagini.

La polizia britannica conferma il rilascio di un uomo di 72 anni accusato di cattiva condotta in pubblico ufficio. Secondo la Press Association si tratta dell'ex ministro laburista. Tensioni nel governo di Keir Starmer La polizia di Londra ha rilasciato su cauzione Peter Mandelson, ex ministro laburista ed ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, fermato nelle scorse ore riguardo ai suoi presunti legami con il caso Epstein. In un comunicato ufficiale, Scotland Yard ha reso noto che "un uomo di 72 anni, arrestato con l'accusa di cattiva condotta in pubblico ufficio, è stato rimesso in libertà su cauzione in attesa del proseguimento delle indagini", senza menzionare esplicitamente il nome dell'interessato.