Rilasciato su cauzione l' ex ministro inglese Peter Mandelson arrestato a Londra per il caso Epstein

Peter Mandelson, ex ministro britannico, è stato rilasciato su cauzione dopo essere stato fermato a Londra per un'indagine legata a Epstein. La polizia ha svolto un lungo interrogatorio prima di lasciarlo andare, senza formalizzare accuse immediate. La sua presenza davanti agli investigatori ha attirato l’attenzione dei media, dato il suo ruolo in passato. Mandelson ha lasciato il commissariato senza rilasciare dichiarazioni, mentre le autorità continuano le verifiche.

© Virgilio.it - Rilasciato su cauzione l'ex ministro inglese Peter Mandelson, arrestato a Londra per il caso Epstein

La polizia britannica ha rilasciato su cauzione Peter Mandelson, l’ex ministro ed ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, arrestato meno di 24 ore prima per il suo coinvolgimento nel caso Epstein. Figura chiave della politica britannica per svariati anni, il diplomatico era stato fermato con l’accusa di cattiva condotta in un ufficio pubblico. La stessa rivolta all’ex duca di York, il principe Andrea Mountbatten-Windsor. Il rilascio di Peter Mandelson dopo l’arresto di lunedì Inizialmente la polizia non aveva specificato il nome di Mandelson. Il verbale parlava soltanto di “un uomo di 72 anni, fermato con l’accusa di negligenza nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche, è stato rimesso in libertà su cauzione in attesa del proseguimento delle indagini”. 🔗 Leggi su Virgilio.it Caso Epstein, Peter Mandelson arrestato dalla polizia a LondraPeter Mandelson è stato arrestato dalla polizia a Londra nell’ambito di un’indagine collegata a Jeffrey Epstein. Caso Epstein, Peter Mandelson, ex ambasciatore britannico in Usa, arrestato dalla polizia a LondraPeter Mandelson, ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, è stato arrestato a Londra dalla polizia. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Rilasciato su cauzione l'ex ambasciatore Mandelson; L’ex ambasciatore Peter Mandelson è stato rilasciato su cauzione; Rilasciato su cauzione l'ex ambasciatore Mandelson; Caso Epstein, rilasciato su cauzione l'ex ambasciatore Peter Mandelson. Lord Mandelson, arrestato per i dossier Epstein. rilasciato su cauzioneUn uomo di 72 anni, arrestato con l'accusa di cattiva condotta in pubblico ufficio, è stato rilasciato su cauzione in attesa di ulteriori ... huffingtonpost.it Rilasciato su cauzione l'ex ministro inglese Peter Mandelson, arrestato a Londra per il caso EpsteinL'ex ministro inglese Peter Mandelson viene rilasciato su cauzione a Londra dopo l'arresto per il caso Epstein. A marzo saranno pubblicate le sue mail ... virgilio.it La polizia britannica ha rilasciato su cauzione Peter Mandelson, l’ex ministro ed ex ambasciatore britannico negli Usa, arrestato ieri per il coinvolgimento nel caso Epstein. “Un uomo di 72 anni, fermato con l’accusa di negligenza nell’esercizio delle sue funzio - facebook.com facebook L’ex ministro Peter Mandelson è stato rilasciato su cauzione x.com