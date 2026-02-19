morte david rossi svolta nel caso con una perizia che dimostra la colluttazione prima del suicidio

Una perizia medica appena depositata rivela che David Rossi avrebbe combattuto prima di cadere, smentendo l’ipotesi del suicidio. I nuovi esami mostrano tracce di una colluttazione e ferite non compatibili con un gesto volontario. Questa novità fa riaprire le indagini e riaccende il dibattito sulla verità dietro la sua morte. Gli investigatori ora analizzano i dettagli di questa relazione per capire se ci siano stati altri responsabili. La procura si prepara a riesaminare il caso alla luce di questi risultati.

Svolta nel caso della morte di David Rossi: una perizia ha dimostrato che le ferite al volto sono frutto di una colluttazione. Questa si sarebbe consumata nell’ufficio del capo dell’area comunicazione di Mps, nella sede di Rocca Salimbeni, prima della caduta dalla finestra il 6 marzo 2013. La Commissione, infatti, preme per una dinamica diversa dal suicidio, presentando con la perizia i contorni di un omicidio al quale potrebbero aver partecipato una o due persone. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Morte David Rossi, la nuova perizia che sconfessa il suicidio: "Trattenuto per un polso e lasciato cadere, fu ucciso"

Caso MPS, morte di David Rossi: la nuova perizia parla per la prima volta di omicidio

