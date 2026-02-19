Morte David Rossi svolta nel caso con una perizia che dimostra la colluttazione prima del suicidio
Una perizia medica appena depositata rivela che David Rossi avrebbe combattuto prima di cadere, smentendo l’ipotesi del suicidio. I nuovi esami mostrano tracce di una colluttazione e ferite non compatibili con un gesto volontario. Questa novità fa riaprire le indagini e riaccende il dibattito sulla verità dietro la sua morte. Gli investigatori ora analizzano i dettagli di questa relazione per capire se ci siano stati altri responsabili. La procura si prepara a riesaminare il caso alla luce di questi risultati.
Svolta nel caso della morte di David Rossi: una perizia ha dimostrato che le ferite al volto sono frutto di una colluttazione. Questa si sarebbe consumata nell’ufficio del capo dell’area comunicazione di Mps, nella sede di Rocca Salimbeni, prima della caduta dalla finestra il 6 marzo 2013. La Commissione, infatti, preme per una dinamica diversa dal suicidio, presentando con la perizia i contorni di un omicidio al quale potrebbero aver partecipato una o due persone. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Morte David Rossi, la nuova perizia che sconfessa il suicidio: “Trattenuto per un polso e lasciato cadere, fu ucciso”Una nuova perizia mette in discussione la versione ufficiale sulla morte di David Rossi, sostenendo che non si sia trattato di un suicidio.
Argomenti discussi: Roncelli in commissione parlamentare. Documentazione su Giovanni Fava; David Rossi – Alla ricerca della verità: in studio il generale Zavattaro, perito della Procura nel 2016; Silva in tribunale Occhi sul caso Chiusdino.
Morte David Rossi, parla il medico legale: "Avevamo davanti un muro di gomma, strana l'ipotesi suicidaria". #ignotox x.com