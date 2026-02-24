Beni confiscati | riunione a Caserta con i Comuni vanno valorizzati

Una riunione alla Prefettura di Caserta ha riunito rappresentanti dei Comuni per discutere dei beni confiscati, che vengono sottoutilizzati. La causa è il bisogno di valorizzare e recuperare questi immobili, spesso abbandonati o in cattivo stato. Durante l’incontro, si sono analizzate le possibilità di investimenti pubblici e privati per riqualificare le proprietà. I partecipanti hanno sottolineato l’importanza di coordinare le azioni tra enti locali e istituzioni. La questione resta aperta e necessita di un piano condiviso.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è parlato di investimenti dello Stato finalizzati al recupero e alla rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata nel corso della riunione svoltasi alla Prefettura di Caserta. Risorse per oltre 50 milioni euro hanno consentito l’avvio di 30 interventi di recupero e valorizzazione di beni confiscati, che vedono il coinvolgimento di 18 Comuni e del Consorzio Agrorinasce, grazie ai quali, beni sottratti alla criminalità organizzata diventeranno presidio di legalità e sviluppo del territorio, con la creazione di centri per donne vittime di violenza, asili nidi, sedi per lo svolgimento di attività istituzionali e di protezione civile, aree verdi e parchi attrezzati, strutture polifunzionali, spazi di incontro e aggregazione socioculturale, fattorie sociali e rifugi per animali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Caserta, confiscati beni da 30 milioni a imprenditore legato al clan BelforteLa polizia ha sequestrato beni per 30 milioni di euro a un imprenditore collegato al clan Belforte.

