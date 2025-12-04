Torna Natale in Sesta | insieme per celebrare le eccellenze del territorio

Cataniatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo della prima edizione, torna la manifestazione "Natale in Sesta - seconda edizione", organizzata dal VI Municipio del Comune di Catania in collaborazione con le associazioni del territorio e ospitata presso l'istituto omnicomprensivo Pestalozzi. L'appuntamento, fissato per venerdì. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

torna natale in sesta insieme per celebrare le eccellenze del territorio

© Cataniatoday.it - Torna "Natale in Sesta": insieme per celebrare le eccellenze del territorio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

torna natale sesta insiemeTorna "Natale in Sesta": insieme per celebrare le eccellenze del territorio - seconda edizione", organizzata dal VI Municipio del Comune di Catania in collaborazione con le associazioni del territ ... Segnala cataniatoday.it

torna natale sesta insiemeTorna la cena solidale per la vigilia di Natale - C’è una fetta crescente di persone che il Natale lo vive in silenzio, lontana da affetti e reti familiari. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Torna Natale Sesta Insieme