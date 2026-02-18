Agenzia casa l' appello della vicesindaca Maletti | Proprietari di case sfitte fidatevi del Comune Paghiamo tutto noi
La vicesindaca Maletti ha lanciato un appello ai proprietari di case sfitte, dopo che l’Agenzia Casa di Modena ha festeggiato 21 anni di attività. La causa di questa richiesta è il crescente numero di immobili vuoti che restano inutilizzati nella città. Maletti invita i proprietari a affidarsi al Comune, assicurando che saranno loro a coprire tutte le spese di affitto, senza rischi o costi aggiuntivi. Nel frattempo, il mercato immobiliare è cambiato molto rispetto a due decenni fa, influenzato anche dalla domanda di alloggi più accessibili.
L'intervista: "Ci sono 400 famiglie in attesa. Al lavoro per sbloccare gli altri 80 alloggi nel secondo palazzone in via Repubblica di Montefiorino". E sulla conversione degli uffici in abitazioni: "Ne risultano 2mila liberi e disponibili, che potrebbero venire destinati ad affitto calmierato" Sono passati 21 anni esatti dalla nascita dell’Agenzia Casa del comune di Modena. Da allora – e non è un’esagerazione – il mondo è cambiato, così come è mutato drasticamente l’universo del mercato immobiliare, in particolare quello delle locazioni. Oggi – basta farsi un giro su qualsiasi portale online per verificarlo – servono almeno mille euro al mese (se va bene) per aggiudicarsi un alloggio di poco più di sessanta metri quadrati, quasi mai in contesti edilizi nuovi.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Case Enasarco popolari, il Comune rassicura i proprietari: "La quota non andrà oltre il 15%. Le morosità le paghiamo noi"Roma cerca di rassicurare i proprietari delle case ex Enasarco.
"Azzeramento dell’Imu per chi ha case sfitte. I parcheggi? Il Comune li gestisca da solo"Durante il consiglio comunale di Comacchio sono stati discussi diversi temi, tra cui l’azzeramento dell’Imu per le abitazioni sfitte e la gestione dei parcheggi da parte del Comune.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Agenzia casa, l'appello della vicesindaca Maletti: Proprietari di case sfitte, fidatevi del Comune. Paghiamo tutto noi; Pitone abbandonato dai proprietari a Milano cerca casa: l'appello dell'Enpa per Madame Bis, docile e pacifica, trovata in una piazzetta a Affori; Domenica in piazza per dire no al ddl Bongiorno: l’appello di Casa delle donne e Non una di meno; Quando lo stipendio non basta per una casa dignitosa: l'appello del CNDDU contro il caro vita che schiaccia giovani e personale scolastico.
Agenzia Casa, ora 526 famiglie hanno un tettoL’Agenzia Casa, che risponde alla necessità di avere sul territorio alloggi con canoni sostenibili sulla base di contratti a canone concordato, riesce a garantire stabilità abitativa a 526 famiglie e ... ilrestodelcarlino.it
Sai davvero come un agenzia valuta il tuo immobile Luca te lo spiega nella nostra rubrica "Pillole Immobiliari" - Scrivici nei commenti di quale altro argomento immobiliare vuoi sentir parlare nella nostra rubrica #sistemacasa #sanpaolo #agenziaimmo facebook