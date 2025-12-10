Il Pd | Sulla sicurezza servono risposte strutturali non indignazioni a giorni alterni
Il Partito Democratico sottolinea l'importanza di affrontare il tema della sicurezza con interventi strutturali e una presenza statale più efficace sul territorio, criticando le manifestazioni di indignazione episodiche e poco condivise. In un contesto in cui l’opposizione ha iniziato a riconoscere la necessità di soluzioni durature, emerge un richiamo alla concretezza e alla coerenza nelle strategie di sicurezza.
Bergamo. “È positivo che anche l’opposizione inizi a riconoscere che sulla sicurezza servano risposte strutturali e una maggiore presenza dello Stato sul territorio. È un passo che andiamo auspicando da tempo”. Così Alessandro De Bernardis, segretario cittadino del Partito Democratico, e Francesca Riccardi, capogruppo Pd in Consiglio comunale sulla questione sicurezza in città. “Rimane però una domanda – proseguono -: dov’erano quando, pochi giorni fa, una famiglia di Treviglio è stata sequestrata in casa per oltre un’ora, tra spranghe e minacce? Su quell’episodio si è registrato un silenzio assoluto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Lissone, residenti e politici uniti: “Basta con vandali e ladri, servono le telecamere di sicurezza”
Sicurezza: l'allarme del Siap, "Il commissariato di Sestri Ponente al limite, servono rinforzi immediati"
Sicurezza sul lavoro, servono figure professionali
Taranto, Kyma Mobilità: “Grave escalation di violenze contro personale” Due aggressioni sugli autobus in 48 ore: “Situazione critica. Servono risposte urgenti, sicurezza sempre più a rischio” Vai su Facebook
San Raffaele, Nursing Up: “Rischio sicurezza nelle cure. Servono assunzioni vere, non scorciatoie” dedalomultimedia.org/sezioni/sindac… #sanità #nursingup #sicurezza #milano #ospedale #infermieri #personale Vai su X
