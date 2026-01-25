Michael Carrick ha definito la vittoria del Manchester United per 3-2 contro l’Arsenal un “grande momento” per il club. In qualità di custode, ha sottolineato il suo impegno nel proseguire il suo lavoro, evidenziando l’importanza di questa vittoria nel contesto della stagione. Carrick si impegna a mantenere la concentrazione e a contribuire al percorso del team, sottolineando la continuità dell’impegno in un momento di transizione.

Breaking: Michael Carrick ritiene che la vittoria per 3-2 del Manchester United sull’Arsenal sia un “grande momento” per il club e insiste che “continuerà a fare quello che posso” mentre ricoprirà l’incarico di custode. Matheus Cunha ha segnato un gol vincente all’87’ per lo United contro la capolista Premier League, appena tre minuti dopo che Mikel Merino aveva pareggiato con l’Arsenal. Lo United era già arrivato in vantaggio in rimonta, con Bryan Mbeumo e Patrick Dorgu che hanno ribaltato il copione dopo che un gol di Lisandro Martinez ha aperto le marcature. Questa è stata la prima vittoria in rimonta dei Red Devils in casa dell’Arsenal in Premier League dal febbraio 2005 (vittoria per 4-2); nel periodo successivo erano rimasti in svantaggio 12 volte in trasferta contro i Gunners, perdendone 11 (P1). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’Arsenal vince un “grande momento” per il Man Utd, dice Carrick

La conoscenza interna aiuterà Michael Carrick, come ha aiutato me, dice il tecnico dell’Arsenal Mikel ArtetaSecondo Mikel Arteta, la conoscenza interna di un club rappresenta un elemento fondamentale per il successo, come ha dimostrato anche nella sua esperienza personale.

