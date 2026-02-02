Pratici ma sofisticati minimal ma mai banali | dai bob più richiesti alle lunghezze medie più glamlur ecco cosa vorremmo chiedere davvero in salone

La tendenza per il 2026 è chiara: niente eccessi, ma scelte più consapevoli sui capelli. I tagli pratici e sofisticati, con lunghezze medie e tocchi di glamour, stanno conquistando le saloni di tutta Italia. I clienti cercano stile senza complicazioni, preferendo look minimal ma curati nei dettagli.

I dati parlano chiaro: il 2026 non sarà l'anno degli eccessi, ma delle scelte consapevoli, anche in fatto di tagli di capelli. Nel mondo dell'hairstyle, questo si traduce in tagli – corti, medi o lunghi che siano – facili da gestire, personalizzabili e capaci di raccontare chi si è, senza fatica. Che sia un bixie deciso, un bob morbido o una lunghezza su misura, il messaggio è uno solo: i capelli sono uno strumento di identità.

